Aucune excuse!

Publié aujourd'hui à 10h27

Mis à jouraujourd'hui à 10h35

Non. Il ne s’agit pas d’un rappel de cette phrase à caractère de motivation («No Excuses!») qui se retrouvait dans le vestiaire des Canadiens de Montréal, il y a quelques années.

Même si l’objectif de ce mantra n’en est pas très éloigné, avouons-le.

En fait, c’est ma chronique de début d’année consacrée à la traditionnelle résolution du non moins traditionnel retour de congé des Fêtes. Celle de la remise en forme. Celle du châtiment après avoir trop abusé des plaisirs de la table et des multiples occasions de réjouissances.

Cette résolution qui ne tient souvent pas plus qu’un mois ou deux... dans une proportion aussi désolante que prévisible.

«Mens sana in corpore sano»

Puisque nous sommes dans les slogans de circonstances, rappelons que les Romains de l’ère antique furent probablement les premiers à penser à ces courtes maximes aussi faciles à retenir qu’à comprendre. Et il valait pour la vie en général. Cette maxime latine, «Mens sana in corpore sano» (Un esprit sain dans un corps sain) demeure, encore aujourd’hui, la base même d’une existence équilibrée pour quiconque veut profiter de tout ce que la vie a à offrir.

Cela étant dit, ce type de périphrases motivationnelles a certes explosé avec les agences de marketing au cours des 20 dernières années. Elles valaient autant pour vendre des articles ou des vêtements d’entraînement que pour vous encourager à devenir membre d’un gym.

Qui ne se rappelle pas de l’incontournable et fort réaliste «No pain, No gain», ce qui, grosso modo, veut dire : «Pas d’effort, pas d’amélioration». L’anglais offrant une rime de surcroît, rend la phrase plus efficace, bien évidemment. Et, en 1992, à l’approche des Jeux olympiques d’été de Barcelone, en Espagne, on avait triplé la donne en la modifiant pour «No Pain, No Gain, No Spain».

Oui, l’anglais est clairement une langue plus «punchée» et plus propice aux rimes ou aux associations de mots pour ce type d’exercice. Et vous allez le constater d’ici la fin de ce texte. Mais il est possible de faire quelques amusantes trouvailles dans la langue de Molière aussi. Tout récemment, une agence a joué avec les mots pour pondre celle-ci : «Ne limite pas tes défis... défie tes limites».

Initialement, je n’avais pas besoin d’aller bien loin pour être inspiré. Les quelques affiches qui ornaient les murs de mon gym, Énergie Cardio, lors des deux dernières années, m’ont donné l’idée de ce texte et je les ai disséminées au fil des paragraphes.

Voici quelques mantras pouvant se prêter à votre vision des choses physiques, pour 2018. Que vous visiez la compétition organisée ou la simple mise en forme personnelle.

Pigez dans le tas... faites-vous plaisir!

Mais surtout, BOUGEZ!