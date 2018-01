Alain Vigneault dans une classe à part

L’entraîneur-chef des Rangers de New York, Alain Vigneault, continue d’ajouter à sa légende derrière les bancs de la Ligue nationale de hockey. Lundi, le pilote québécois est devenu le 11e plus victorieux de l’histoire du circuit Bettman en surpassant la marque de 634 gains de Darryl Sutter.

En menant ses Rangers à une victoire de 3 à 2 en prolongation face aux Sabres de Buffalo, Vigneault, qui compte désormais 635 gains, est également devenu le plus victorieux en matchs extérieurs dans l’ère moderne de la LNH. Il est le seul à compter trois succès sur les patinoires extérieures.

Alain Vigneault earned his 635th career win as an NHL head coach, passing Darryl Sutter for sole possession of 11th place on the NHL’s all-time wins list among head coaches. Vigneault is also the only head coach who has earned three career wins in NHL outdoor games.