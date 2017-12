Un Québécois à la barre de l'équipe de l'Inde

Comme bien des petits gars ayant grandi au Québec, Alexis Daudelin a développé son amour du hockey à la patinoire du coin.

Or, cet amour est maintenant transmis en Inde, là où il occupe les fonctions d'entraîneur-chef de l'équipe nationale.

«J'ai vu sur Facebook une vidéo d'un jeune garçon qui jouait au hockey dans l'Himalaya. J'ai tellement trouvé ça magnifique que j'ai entamé les recherches», a-t-il confié lorsque rencontré à la patinoire du parc Laurier.

«J'ai écrit à l'école qui avait publié la vidéo. Hélas, je n'ai pas eu de réponse. Un an plus tard, j'ai tenté ma chance à nouveau. Le lendemain, je recevais des nouvelles et quelques jours plus tard, j'achetais mon billet d'avion!»

Faisant fie de l'inconnu, Alexis s'est donc envolé vers l'Himalaya avec son sac de hockey à l'épaule.

«J'avais exprimé le souhait de coacher, mais je ne savais pas ce qui m'attendais. J'ignorais si j'allais juste faire du bénévolat et enseigner l'anglais. Il faut croire que je me suis bien entendu avec eux puisque j'ai finalement commencé à diriger l'équipe nationale.»

Oui, l'équipe nationale féminine est-il important de préciser.

«Les femmes sont restreintes à un rôle plus traditionnel, précise-t-il. Mais à travers le hockey, on a vu plusieurs d'entre-elles s'épanouir.»

Et celles-ci ont d'ailleurs réussi un exploit peu banal l'hiver dernier.

«C'est tout en leur honneur. Elles ont remporté le tout premier match de l'histoire de l'Inde sur la scène internationale», a-t-il conclu en riant, lorsque nous lui avons fait remarquer qu'il était devenu l'entraîneur de hockey le plus victorieux du pays.

Bon, peut-être ne remportera-t-il pas le trophée Jack Adams pour cette victoire, mais sa contribution au développement du hockey international est très certainement digne de mention.

Voyez le reportage de Jean-Philippe Bertrand dans la vidéo ci-dessus.