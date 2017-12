LNH 360 : la soirée des jeux blancs

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 30 décembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules) :

FLORIDE 2, Montréal 0 à TVA Sports

Boston 5, OTTAWA 0

WASHINGTON 5, New Jersey 2

ST. LOUIS 3, Caroline 2

NASHVILLE 3 Minnesota 0

Los Angeles 4, VANCOUVER 3

Un trio de jeux blancs

Tuukka Rask (Bruins), James Reimer (Panthers) et Juuse Saros (Predators) ont signé chacun leur deuxième blanchissage de la saison, samedi.

Rask a réalisé 25 arrêts pour enregistrer la 40e soirée parfaite de sa carrière (voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus), aidant ainsi les Bruins (21-10-6, 48 points) à améliorer à 15-3-2 leur fiche à leurs 20 derniers matchs. Ils ont récolté au moins un point à leurs huit plus récentes rencontres (6-0-2).

Rask affiche un étincelant dossier de 10-0-1 à ses 12 derniers départs. Durant cette heureuse séquence, il présente d’impressionnantes statistiques (moyenne de 1,29 et taux d’efficacité de 95,2%).

Reimer, lui, a repoussé 38 rondelles pour réussir un deuxième blanchissage en trois matchs et permettre aux Panthers (17-16-5, 39 points) d’étirer à cinq leur série de succès.

Une attaque encore au neutre - TVA Sports

Quant à Saros, il a bloqué les 29 tirs dirigés vers lui pour guider les Predators (23-10-5, 51 points) vers une autre victoire à domicile, où ils sont excellents (12-4-2).

Trois des quatre derniers gains des «Preds» ont d’ailleurs été obtenus par jeu blanc.

Juuse Saros y va d'un deuxième jeu blanc - TVA Sports

Trotz surpasse Ruff

Nicklas Backstrom (un but, deux aides), John Carlson (un but, deux aides) et Alex Ovechkin (trois aides) ont récolté chacun trois points pour mener les Capitals (24-13-3, 51 points) vers leur huitième victoire d’affilée.

Les «Caps» ont ainsi grimpé au sommet du classement dans la section Métropolitaine.

L’entraîneur-chef Barry Trotz a du même coup signé la 737e victoire de sa carrière pour devancer Lindy Ruff (736) et prendre l’exclusivité du cinquième rang de tous les temps.

Crédit photo : AFP

Matchs de dimanche :

Maple Leafs – Golden Knights à 15h30 à TVA Sports

Coyotes – Ducks à 16h

Lightning – Blue Jackets à 18h

Penguins – Red Wings à 19h

Jets – Oilers à 19h

Sharks – Stars à 20h

Islanders – Avalanche à 20h

Blackhawks – Flames à 21h