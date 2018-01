Les Stars et Bishop sans complexe

Ben Bishop a repoussé les 26 rondelles en sa direction dans une victoire de 6-0 des Stars face aux Sharks de San Jose, à Dallas.

Le cerbère américain a ainsi enregistré son quatrième blanchissage de la saison.



La formation texane a obtenu une quatrième victoire à ses cinq dernières sorties.



Tyler Pitlick a signé un doublé et Radek Faksa s’est fait complice de trois buts. Mattias Janmark et Jamie Benn ont chacun amassé deux mentions d’aide.

Le défenseur John Klingberg a enregistré un but et une passe. Stephen Johns, Tyler Seguin et Devin Shore ont inscrit les autres filets des Stars.

Martin Jones a repoussé 18 rondelles devant la cage des Sharks.