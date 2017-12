Les Kings ont le dernier mot

Les Kings de Los Angeles ont inscrit deux buts sans réplique en troisième période pour venir à bout des Canucks par la marque de 4-3, samedi soir, à Vancouver.

À VOIR : Sommaire

Tyler Toffoli a sonné la charge pour la formation californienne, récoltant un but et deux mentions d’aide. Marian Gaborik et Kyle Clifford ont aussi touché la cible. Drew Doughty a enfilé le but gagnant.



Le réplique des Canucks est venue des bâtons de Troy Stecher, Nikolay Goldobin et Nic Dowd.

Jonathan Quick a repoussé 22 rondelles dans une cause gagnante. Son vis-à-vis Jacob Markstrom a bloqué 32 tirs.