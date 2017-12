Les Jets malmènent les Oilers

Les Jets de Winnipeg ont blanchi les Oilers par la marque de 5-0, dimanche à Edmonton.

La formation manitobaine a ouvert la marque tôt au premier vingt grâce à un bel échange entre Matt Hendricks et Marko Dano. Le gardien Cam Talbot a été complètement déjoué sur la séquence et Dano n’a eu qu’à pousser le disque dans le filet.

Blake Wheeler, Kyle Connor, Bryan Little et Mathieu Perreault ont inscrit les autres filets des Jets. Little et Connor ont également ajouté des mentions d’aide à leur récolte offensive.

Les visiteurs ont été efficaces en avantage numérique, convertissant deux de leurs trois occasions avec un homme en plus.

Connor Hellebuyck a dû travailler fort pour obtenir son troisième jeu blanc de la saison, son neuvième en carrière, lui qui a fait face à 35 lancers.

Talbot a lui aussi été fort occupé devant la cage des Oilers, repoussant 33 des 38 tirs dirigés vers lui.