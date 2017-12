Les Falcons en éliminatoires

Les Falcons sont devenus la troisième équipe de la section Sud de l’Association nationale à se qualifier pour les éliminatoires en battant les Panthers de la Caroline par la marque de 22-10, dimanche à Atlanta.

L’équipe menée par Matt Ryan a obtenu une place en éliminatoire même si elle a terminé au troisième rang de la section, derrière les Panthers (11-5) et les Saints de La Nouvelle-Orléans (11-5).

Ryan a d’ailleurs connu un fort match pour les Falcons (10-6), complétant 28 de ses 45 passes pour 317 verges et un touché.

Son vis-à-vis, Cam Newton, a connu une journée plus difficile en étant intercepté à trois reprises. Il a aussi rejoint Devin Funchess dans la zone payante en plus de récolter 180 verges de gains par la voie des airs et 59 verges au sol.

Le botteur Matt Bryant a été d’une redoutable efficacité pour les Falcons en réussissant ses cinq tentatives de placement, dont une de 56 verges.