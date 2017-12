Les Chiefs terminent la saison sur une bonne note

Même si plusieurs joueurs partants étaient laissés de côté, les Chiefs de Kansas City ont vaincu les Broncos par la marque de 27-24, dimanche, à Denver.

C’est Patrick Mahomes qui s’est chargé de mener l’attaque des Chiefs (10-6) et il s’est assez bien débrouillé. Le joueur de première année a réussi 22 de ses 35 relais pour 284 verges, aucun touché et une interception.

Sa cible favorite a été Albert Wilson qui a capté 10 ballons pour 147 verges.

Anthony Sherman et Kareem Hunt ont atteint la zone des buts par la course. Ramik Wilson a également ajouté six points au tableau en ramenant un échappé sur 11 verges pour le majeur.

Du côté des Broncos (5-11), Paxton Lynch a complété 21 passes en 31 tentatives pour 254 verges, deux touchés et autant d’interceptions.

L’équipe du Colorado ratera donc les éliminatoires pour une deuxième saison de suite.