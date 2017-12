Le Lightning se moque des Blue Jackets

Le Lightning de Tampa Bay a été sans pitié pour les Blue Jackets en l’emportant au compte de 5-0, dimanche à Columbus.

Après une première période tranquille, la formation floridienne a explosé en attaque au deuxième vingt en inscrivant quatre buts sur 23 tirs.

Tyler Johnson a été le premier à frapper en tout début d’engagement. Il a récidivé quelques minutes plus tard pour connaître sa deuxième performance de plus d’un but cette saison.

Nikita Kucherov, le meilleur pointeur cette saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et Corey Conacher ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

Steven Stamkos a ajouté au calvaire des favoris de la foule en inscrivant son 17e de la saison au dernier tiers.

Andrei Vasilevskiy a réalisé 21 arrêts pour obtenir son cinquième jeu blanc cette saison, un sommet dans la LNH.

Du côté des Blue Jackets, Joonas Korpisalo a fait face à 35 lancers.