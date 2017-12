Le Canada a rendez-vous avec la Suisse

La formation suisse a baissé pavillon au compte de 6-3 devant la République tchèque, dimanche à Buffalo, au Championnat mondial de hockey junior, de sorte qu’elle devra affronter le Canada en quart de finale.

L’équipe helvétique n’a obtenu qu’un gain en quatre sorties pendant la phase préliminaire, terminant au quatrième rang du groupe B. Elle n’a jamais battu les représentants de l’unifolié en 21 duels à vie au Mondial junior.

Face aux Tchèques, les Suisses et leur gardien Philip Wuthrich ont été bombardés de 60 tirs. Kristian Reichel a réalisé un doublé dans une cause gagnante. Marin Kaut, Martin Necas, Daniel Kurovsky et Jakub Lauko ont également fait bouger les cordages. Libor Hajek a ajouté deux mentions d’aide.

Pour leur part, Ken Jager, Elia Riva et Dario Rohrbach ont déjoué Josef Korenar.

Le club tchèque pouvait encore espérer finir au deuxième échelon de sa section avant la rencontre opposant la Russie à la Suède en soirée.