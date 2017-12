L'Avalanche explose en deuxième période

L’Avalanche a inscrit quatre buts en deuxième période pour finalement défaire les Islanders de New York par la marque de 6-1, dimanche soir, à Denver.

Gabriel Landeskog a enfilé deux buts coup sur coup au cours du deuxième tiers, en plus de préparer le but d’Erik Johnson lors de l’engagement décisif.



Patrik Nemeth, Matt Nieto et Carl Soderberg ont également fait secouer les cordages pour l’Avalanche.

Josh Bailey a obtenu l’unique but des visiteurs.

Jonathan Bernier a repoussé 27 rondelles dans la victoire des siens.

Devant le filet des Islanders, Jaroslav Halak a bloqué 30 des 35 lancers en sa direction avant de céder sa place Thomas Greiss en deuxième période. Ce dernier a stoppé 12 tirs.