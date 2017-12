L'Armada se sauve avec la victoire

L’Armada de Blainville-Boisbriand a effacé un déficit de trois buts pour venir à bout des Foreurs de Val-d’Or par la marque de 5-3, dimanche après-midi, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Il s’agit d’une revanche pour l’Armada qui s’était inclinée 5-2 face aux Foreurs, vendredi.

Au moment où ils tiraient de l’arrière par un but avec moins de deux minutes à faire au match, les favoris de la foule ont touché la cible trois fois pour mettre le match hors de portée des visiteurs.

Alex Barré-Boulet a notamment marqué deux buts, dont une fois dans un filet désert. L’attaquant de 20 ans a maintenant fait bouger les cordages 31 fois cette année. C’est Alexandre Alain qui a inscrit le but de la victoire.

Luke Henman et Joël Teasdale ont été les autres buteurs pour l’Armada. Shaun Miller et Pascal Corbeil ont pour leur part amassé deux mentions d’aide chacun.

Lors du premier tiers, Maxim Mizyurin, Ivan Kozlov et Nicolas Ouellet avaient pourtant donné les devants 3-0 aux Foreurs. Ils n’ont toutefois pas été en mesure de protéger leur avance.

Mikhail Denisov n’a pas été très occupé devant la cage de l’Armada. Il a finalement accordé trois buts sur 19 tirs.

À l’autre bout de la patinoire, Étienne Montpetit a repoussé 34 des 38 rondelles dirigées vers lui.

La troupe de Joël Bouchard reprendra l’action jeudi, lorsque les Saguenéens de Chicoutimi seront de passage à Boisbriand.

Les Remparts s’enlisent davantage

Le défenseur Charle-D’Astous Edouard a récolté quatre mentions d’aide, dimanche à Rimouski, menant l’Océanic vers une victoire de 6-1 aux dépens des Remparts de Québec.

Alexis Lafrenière a amassé trois points, réalisant un doublé pour les favoris locaux, qui ont enfilé l’aiguille trois fois en période médiane. Alex-Olivier Voyer, Yannik Bertrand, Carson MacKinnon et Dmitry Zavgorodniy ont aussi touché la cible. Mathieu Nadeau a réussi deux passes décisives. Colten Ellis a repoussé 26 rondelles.

Rimouski a savouré son 24e triomphe en 38 matchs cette saison, ayant freiné une courte séquence de deux échecs.

Pour la formation de la Vieille Capitale, qui a encaissé quatre revers consécutifs, Andrew Coxhead a compté au premier tiers. Dominik Tmej a cédé quatre fois en 18 lancers avant d’être remplacé par Dereck Barbeau au deuxième vingt. Celui-ci a stoppé 10 tirs.

La troupe du directeur général et entraîneur-chef Philippe Boucher renouera avec l’action vendredi au Centre Vidéotron, à l’occasion de la visite des Cataractes de Shawinigan.

Le Titan écrase les Islanders

À Bathurst, Jordan Maher a obtenu quatre points pour mener le Titan vers un gain de 7-1 face aux Islanders de Charlottetown, dimanche.

Maher a touché la cible une fois, en plus de contribuer aux deux réussites de Liam Murphy et celle de Noah Dobson.

Marc-André LeCouffe, Logan Chisholm et Antoine Morand ont également fait bouger les cordages, dans la victoire.

Samuel Meisenheimer a été l’unique buteur du côté des visiteurs.

Joseph Murdaca a repoussé 20 des 21 rondelles dirigées vers lui devant la cage des favoris de la foule.

À l’autre bout de la patinoire, la recrue Dakota Lund-Cornish a connu une journée difficile. Il a accordé sept buts sur 35 tirs.

Gravel s’occupe des Screaming Eagles

À Sydney, en Nouvelle-Écosse, le gardien Alexis Gravel a mené les Mooseheads de Halifax à une victoire de 4-1 contre les Screaming Eagles.

Le portier s’est dressé devant 35 des 36 tirs dirigés vers lui.

En attaque, Raphaël Lavoie a été le plus productif chez les Mooseheads avec une récolte de trois points, dont un but. Maxime Fortier, Jake Ryczek et Patrick Kyte ont également fait bouger les cordages pour les vainqueurs.

La réplique des locaux est venue du bâton de Mathias Laferrière.

Kevin Mandolese a toute de même bien paru devant le filet des Screaming Eagles en dépit de la défaite. Il a failli quatre fois sur 35 lancers.

Les Wildcats gâtent leurs partisans

À Moncton, Mark Grametbauer a été solide devant son filet pour mener les Wildcats vers un gain de 5-1 face aux Sea Dogs de Saint John.

Le gardien des favoris de la foule a repoussé 19 des 20 rondelles dirigées vers lui pour mériter la victoire.

Kevin Gursoy est le seul joueur qui est parvenu à le déjouer.

Du côté des Wildcats, Jeremy McKenna a ajouté deux buts à sa fiche. Jakob Pelletier, Adam Capannelli et Daniil Miromanov ont également fait bouger les cordages.

Alex D’Orio a pour sa part accordé cinq buts sur 39 tirs.

Les Olympiques blanchis à domicile

À Gatineau, les Olympiques ont été blanchi 4-0 par les Huskies de Rouyn-Noranda.

Le duel mettait aux prises deux des meilleurs gardiens de la LHJMQ. Samuel Harvey, des Huskies, a eu le dessus sur Tristan Bérubé, des Olympiques, dans cette confrontation.

Harvey a réalisé 32 arrêts pour récolter son deuxième blanchissage de la saison tandis que Bérubé a failli quatre fois sur 33 lancers.

Jacob Neveu, Tommy Beaudoin, Peter Abbandonato et William Cyr ont fait scintiller la lumière rouge pour les Huskies.

Cyr récoltait au moins un point dans un sixième match de suite. Il a amassé deux buts et cinq mentions d’aide pendant cette période.

Un duel défensif à l’avantage du Phoenix

À Sherbrooke, Brendan Cregan a été parfait devant le filet du Phoenix qui a vaincu les Cataractes de Shawinigan par la marque de 1-0.

Le gardien des favoris de la foule a repoussé les 22 rondelles dirigées vers lui pour mériter la victoire.

Benjamin Tardif a été l’unique buteur dans ce duel. Il a déjoué Mathieu Bellemare lors du premier tiers. Bellemare a également été solide en repoussant 34 lancers.

Au total, les deux équipes ont bénéficié de 11 avantages numériques, mais aucun but n’a été inscrit avec l’avantage d’un joueur.

L’attaque des Voltigeurs explose

À Drummondville, les Voltigeurs ont marqué cinq buts lors de la troisième période pour venir à bout du Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 9-4.

Yvan Mongo, Xavier Simoneau et Connor Bramwell ont tous fait scintiller la lumière rouge deux fois, dans la victoire.

Nicolas Guay, Pavel Koltygin et Xavier Bernanrd ont également ajouté un but à leur fiche pour les Voltigeurs.

Dans la défaite, Ivan Chekhovich a touché la cible deux fois. Jordan Martel et Gabriel Fortier ont complété la marque.

Olivier Rodrigue a repoussé 36 tirs pour mériter la victoire.

À l’autre bout de la patinoire, Antoine Samuel et Justin Blanchette ont accordé neuf buts sur un total de 44 tirs.

Les Tigres gâchent la fête à Chicoutimi

À Chicoutimi, Ivan Kosorenkov a récolté trois points pour mener les Tigres de Victoriaville vers un gain de 5-2 face aux Saguenéens.

Kosorenkov a touché la cible deux fois, en plus de participer à la réussite de Jérémie Beaudin.

Alexandre Grisé, et James Phelan ont été les autres buteurs pour la troupe du Centre-du-Québec.

Kelly Klima et Olivier Galipeau ont pour leur part enfilé l’aiguille pour les Saguenéens.

Tristan Côté-Cazenave a repoussé 34 tirs pour aider les Tigres à l’emporter.

Alexis Shank a quant à lui accordé quatre buts sur 19 lancers.