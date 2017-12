Bill O’Brien éviterait le couperet

Les Texans de Houston auraient l’intention de conserver les services de l’entraîneur-chef Bill O’Brien pour la prochaine campagne.

C’est ce qu’a indiqué le réseau ESPN, dimanche avant-midi, quelques heures avant le dernier match de la formation texane en 2017. Celle-ci présentait un dossier de 4-11 avant de se mesurer aux Colts d’Indianapolis.

En poste au cours des quatre dernières saisons, O’Brien a mené sa troupe vers deux titres de la section Sud de l’Association américaine en 2015 et 2016. Cette année, certains médias, dont le quotidien Houston Chronicle, ont évoqué une relation «toxique et dysfonctionnelle» entre lui et le directeur général Rick Smith.

En revanche, le quart-arrière des Texans Deshaun Watson et le receveur de passes DeAndre Hopkins ont émis un vote de confiance à l’égard de l’instructeur lors des derniers jours.