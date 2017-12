Retour sur 2017 et souhaits pour 2018

Publié aujourd'hui à 10h35

Mis à jouraujourd'hui à 10h52

Puisque l’année 2017 se terminera sous peu, il est temps de se rappeler ce que la WWE nous a offert dans les 12 derniers mois.

Je vais donc y aller de mon match de l’année, équipe de l’année, moment de l’année, lutteur et lutteuse de l’année, ainsi que les lutteurs les plus utiles pour chacune des émissions, soient Raw, SmackDown Live, 205 Live et NXT.

Et avec l’année 2018 qui cogne à nos portes, je vais me prendre pour Nostradamus et tenter de prédire ce qu’on pourrait voir l’an prochain dans l’univers télévisuel de la WWE. Prédictions, souhaits, le tout risque de se mélanger!

Match de l’année

John Cena vs AJ Styles – Royal Rumble

Peut-être que le fait d’y avoir assisté en direct à San Antonio lui donne un avantage, mais pour moi, il n’y a pas eu un meilleur combat cette année à la WWE. Il a beau ne pas faire l’unanimité, mais quand c’est le temps de livrer, Cena est là.

Mention honorable: Pete Dunne vs Tyler Bate – NXT TakeOver Chicago

Équipe de l’année

Les Usos

Ils ont remporté les titres par équipe de SmackDown Live à trois reprises cette année et ont été excellents dans l’arène. Depuis qu’ils sont Heels, ils ne cessent de m’impressionner et ont vraiment trouvé leur rythme et leur place à la WWE.

Mention honorable : La Barre (Sheamus et Cesaro)

Moment de l’année

La retraite de l’Undertaker

C’était un moment assez émouvant à vivre, que ce soit à la télévision ou sur place. Après plus de 25 ans de carrière et une deuxième défaite à WrestleMania, cette fois face à Roman Reigns, l’homme d’outre-tombe a laissé ses gants, chapeau et manteau au milieu de l’arène. Pas besoin d’en dire davantage. La réaction que Reigns a eue le lendemain à Raw est également digne de mention.

Mention honorable : Kevin Owens qui attaque Vince McMahon

Lutteuse de l’année

Asuka

Difficile d’y aller avec un autre choix. Elle a été championne féminine de NXT pendant plus de 500 jours, dont plus de 200 en 2017, n’a jamais subi la défaite à NXT et est toujours invaincue à Raw. Le pire, c’est que ça ne fait que commencer!

Mention honorable : Alexa Bliss

Lutteur de l’année

AJ Styles

Il a commencé l’année comme champion de la WWE et il la termine de la même façon.

Entre les deux, il a été phénoménal. Il n’a pas eu besoin du titre au cours de l’année afin d’avoir des combats les plus spectaculaires les uns que les autres, que ce soit contre Cena, Brock Lesnar, Dean Ambrose, Kevin Owens, Finn Balor, dans un Money in the Bank ou un Elimination Chamber. Il a été dominant toute l’année.

Mention honorable : Le Miz

Les lutteurs ou lutteuses les plus utiles à leur émission

Raw: Le Miz

SmackDown Live: Kevin Owens

205 Live: Enzo Amore

NXT: Pete Dunne

Le Miz a tenu le fort toute l’année étant donné l’horaire à temps partiel de Brock Lesnar. Il a été à la fois divertissant et solide, bon dans tout ce qu’il a fait ou presque cette année.

Owens a selon moi été le plus constant à SmackDown Live depuis son arrivée. Trois fois champion des États-Unis, une attaque sur Vince, un match de fou avec Shane et une équipe extraordinaire avec Sami Zayn.

Même s’il n’est pas le meilleur dans l’arène, Amore a amené un certain intérêt à 205 Live. Vous êtes surement surpris du choix de Dunne, mais avec les départs de Roode et Asuka vers l’alignement principal, la blessure à Drew McIntyre et à Tomasso Ciampa, je trouve que Dunne est celui qui a été le plus constant dans l’arène, sa rivalité avec Tyler Bate ayant offert certains des meilleurs matchs de l’année à la WWE, toutes promotions confondues.

Bref, on en veut plus!

Mentions honorables : Brock Lesnar; AJ Styles; Drew Gulak; Les Auteurs du Mal (Akam et Rezar)

Qu’est-ce que 2018 nous réserve?

Voici 18 prédictions ou souhaits pour la nouvelle année :

Roman Reigns va affronter Brock Lesnar dans la finale de WrestleMania

Ronda Rousey va faire ses débuts et va connaître un succès monstre

Asuka va perdre pour la première fois

Kurt Angle et Triple H vont s’affronter en Nouvelle-Orléans

Adam Cole deviendra champion NXT

Velveteen Dream va connaître une première grosse année

John Cena va être plus souvent à Hollywood qu’à la WWE

Batista fera un retour

Killian Dain sera promu sur l’alignement principal

Que la WWE revienne avec un événement télévisé à Montréal

Que la WWE présente un événement soit au Centre Vidéotron, soit à la Place Bell

Que Shinsuke Nakamura puisse démontrer tout son talent

Que la division féminine ait sa propre émission sur la chaîne de la WWE

Que l’Undertaker demeure retraité et soit intronisé au Temple de la Renommée

Que les lutteurs britanniques comme Pete Dunne et Tyler Bate luttent à temps plein

Que Dean Ambrose puisse revenir rapidement de sa blessure

Que la WWE signe l’ancien combattant de l’UFC et maintenant lutteur, Matt Riddle

Que la liste et Chris Jericho reviennent

Et nos Québécois?

Kevin Owens a connu une autre solide année, malgré quelques embuches avec la haute direction. Sa rivalité avec Shane McMahon, son match avec Reigns au Royal Rumble et son attaque sur Vince ont probablement été les hauts faits d’armes de son année. Toujours aussi solide dans l’arène comme au micro, il est un atout important pour la WWE.

Pour 2018, je prédis qu’Owens va remporter le titre de la WWE et qu’il va également revenir à Raw. Oui, oui, les deux pourraient se faire. Mais au final, Owens va continuer à être un joueur important dans la compagnie

L’année 2017 a été en dents de scie pour Sami Zayn. Un deux tiers d’année relativement ordinaire, mais un dernier trimestre tout à fait fantastique.

Il s’est complètement réinventé avec sa nouvelle attitude et on découvre un côté de lui qu’on ne connaissait pas. Je prédis qu’il va finalement remporter un titre en 2018 et je souhaite qu’on puisse continuer à le mettre en valeur le plus possible.

Pour ce qui est de Maryse, elle a été très importante dans l’ascension du Miz cette année. Elle a lutté à WrestleMania en plus de faire partie de Total Divas. On ne peut que lui souhaiter beaucoup de bonheur pour 2018 alors qu’elle donnera naissance, pour la toute première fois, à une petite fille. Santé, bonheur et prospérité chez la famille Mizanin!

