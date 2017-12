LNH 360 : Duo dynamique à Long Island!

Voici un survol des activités du 29 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

Buffalo 4, NEW JERSEY 3 (prol.)

OTTAWA 5, Columbus 4

DETROIT 3, NY Rangers 2 (prol.)

Philadelphie 5, TAMPA BAY 3

CAROLINA 2, Pittsburgh 1

MINNESOTA 4, Nashville 2

WINNIPEG 4, NY Islanders 2

DALLAS 4, St. Louis 2

COLORADO 4, Toronto 3 (prol.)

Chicago 4, EDMONTON 3 (prol.)

ANAHEIM 2, Calgary 1

Les Sabres vont à la Classique hivernale sur une bonne note

Jack Eichel a trouvé le fond du filet à deux reprises et les Sabres ont surmonté un retard de 3-1, alors que Rsmus Ristolainen (un but, une aide) a fait mouche en prolongation pour soulever les Sabres à leur dernier match de l’année avant la Classique hivernale Bridgestone.

Sur les ondes de TVA Sports, lundi au Citi Field de New York, les Sabres affronteront les Rangers, qui se sont inclinés en tirs de barrage pour porter leur fiche à 4-1-2 en sept sorties.

Eichel a amassé sept buts et 11 points à ses sept derniers duels, dont une séquence de points de quatre matchs (quatre buts, sept points). Il mène les pointeurs des Sabres avec 15 filets et 35 points.

Ristolainen a enfilé le but gagnant en prolongation pour la troisième fois de sa carrière en temps réglementaire. Il rejoint Phil Housley et Tyler Myers chez les défenseurs ayant le plus de réussites après 60 minutes de jeu.

Glass stoppe 42 arrêts à ses débuts

Jeff Glass a repoussé 42 lancers pour savourer la victoire à son tout premier départ dans la LNH et Patrick Kane (un but, une aide) a touché la cible à la 50e seconde de la prolongation pour propulser les Blackhawks.

Selon l’Elias Sports Bureau, Glass (32 ans, 40 jours) est devenu le deuxième plus vieux gardien de la LNH depuis l’ère d’expansion (1967-1968) à remporter son premier départ, derrière Rob Zepp (34 ans, 106 jours) avec les Flyers le 21 décembre 2014.

Glass, un choix de troisième tour des Sénateurs (89e au total) au repêchage de 2004 qui a représenté 10 formations à travers trois ligues en 13 saisons, est devenu le troisième gardien de l’histoire des Blakchawks à effectuer 40 arrêts ou plus à ses débuts dans la LNH depuis le début de la compilation des statistiques en 1955-1956. Les autres : Gilles Meloche (42) en mars 1971 et Ed Belfour (45) en octobre 1988.

Les gardiens aident la cause des équipes locales

Connor Hellebuyck (WIN) et Cam Ward (CAR) ont aidé leurs équipes à continuer de connaître du succès à domicile.

Hellebuyck a bloqué 42 tirs et les Jets ont relui leur fiche à 14-3-1 (29 points) au Bell MTS Place. Le gardien a aussi amélioré son dossier à 20-4-5 cette saison (moyenne de buts de 2,45, efficacité de ,921, deux jeux blancs), incluant un rendement de 14-1-1 à domicile.

Selon Elias, Hellebuyck a établi une marque de la concession Thrashers / Jets en récoltant 20 victoires avec le moins de matchs joués (31) en une saison, fracassant du coup le record de Michael Hutchison en 2014-2015 (34).

Ward a stoppé 37 lancers pour permettre aux Hurricanes d’étirer leur séquence victorieuse à quatre matchs à la maison. Ward a amélioré sa fiche à 10-2-1 cette saison (moyenne de 2,53, efficacité de ,917) en savourant la victoire à ses six derniers départs.

Elias note aussi que Ward a égalé la marque de concession en enregistrant 10 victoires en 14 présences appartenant à Martin Gerber en 2005-2006 et Anton Khudobin en 2013-2014.

Jagr dépasse Francis

L’attaquant des Flames Jaromir Jagr est maintenant le troisième joueur ayant disputé le plus de matchs dans la LNH avec 1732 parties en saison régulière.