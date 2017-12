Les Finlandais viennent à bout de la Slovaquie

La Finlande a marqué trois buts lors du dernier tiers pour venir à bout de la Slovaquie par la marque de 5-2, samedi, à Buffalo, dans le cadre d’un match du Championnat mondial de hockey junior.

Aleksi Heponiemi, Joni Ikonen et Markus Nurmi ont tous enfilé l’aiguille lors du dernier tiers.

Joona Koppanen et Aapeli Rasanen ont également touché la cible, dans la victoire.

La réplique des Slovaques est venue des bâtons de Martin Bodak et de Samuel Bucek.

«Même si le hockey est plus populaire dans notre pays, la Slovaquie est également une excellente équipe, a lancé le Finlandais Olli Juolevi dans une entrevue publiée sur le site web de la Fédération internationale de hockey. Ils étaient un adversaire difficile pour nous aujourd’hui. Je suis content d’avoir gagné le match.»

C’est Ukko-Pekka Luukkonen qui se trouvait devant la cage des Finlandais. Il a finalement repoussé 24 rondelles pour mériter la victoire.

À l’autre bout de la patinoire, Roman Durny a accordé cinq buts sur 39 tirs.

La Finlande terminera son parcours en phase préliminaire en affrontant les États-Unis, samedi. Ce match permettra de déterminer laquelle des deux équipes prendra le deuxième rang du Groupe A, derrière le Canada.

«Après le match face au Canada, nous avons amélioré notre jeu et nous avons signé deux victoires, a avoué le gardien finlandais. C’est certain que nous aurions pu mieux faire face à eux, mais on ne peut plus rien y faire maintenant. Nous devons être prêts pour le duel de demain et bien faire face aux Américains.»