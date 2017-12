Les Bruins humilient les Sénateurs devant leurs partisans

À leur deuxième match en 24 heures, les Sénateurs n’ont pas fait le poids face aux Bruins de Boston en s’inclinant par la marque de 5-0, samedi soir, à Ottawa.

La troupe de Guy Boucher subit donc un cinquième revers à ses six derniers matchs. Leur seule victoire depuis le début de cette séquence est survenue vendredi face aux Blue Jackets de Columbus.

De leur côté, les Bruins remportent un sixième duel à leurs sept dernières sorties.

Tough times in Ottawa. Jersey hits the ice after #Sens lose 5-0 to Bruins pic.twitter.com/VB6Wg4LoGp