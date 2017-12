L'épopée de Ukko-Pekka Luukkonen

Le gardien de but de l'équipe finlandaise Ukko-Pekka Luukkonen a un excellent sens de l'humour, et il n'a pas manqué de le démontrer samedi au Championnat mondial junior.

L'espoir de 18 ans des Sabres de Buffalo a été contraint de se rendre à la pratique de son équipe par l'entremise d'un escalier roulant!

This is how Finnish goaltender Ukko-Pekka Luukkonen left practice this morning...#WorldJuniors pic.twitter.com/Ua1149VRjB