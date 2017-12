Juuse Saros y va d'un deuxième jeu blanc

Les Predators ont pris leur revanche en défaisant le Wild du Minnesota par la marque de 3-0, samedi à Nashville.

La veille, la troupe de Peter Laviolette s’était inclinée 4-2 à Saint Paul.

Comme vendredi, P.K. Subban a obtenu un but et une passe pour les Predators. L’ancien défenseur du Canadien a inscrit le deuxième but des siens en plus de préparer le filet de Viktor Arvidsson dans un filet désert. Scott Hartnell a aussi fait bouger les cordages pour les vainqueurs. Les Predators ont inscrit tous leurs buts en troisième période.

Juuse Saros a connu une bonne soirée de travail devant le filet des siens en se dressant devant les 29 lancers du Wild. L’adjoint de Pekka Rinne a ainsi obtenu son deuxième jeu blanc de la saison, son troisième en carrière.

De l’autre côté de la patinoire, Alex Stalock a failli deux fois sur 28 tirs.