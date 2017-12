Jeff Glass réalise enfin son rêve

Le rêve du gardien Jeff Glass a toujours été de jouer dans la Ligue nationale de hockey (LNH). La route vers le meilleur circuit au monde a été plus ardue que prévu, mais à 32 ans, le Canadien a enfin chaussé les patins dans un match de la grande ligue.

Choix de troisième tour des Sénateurs d’Ottawa en 2004, Glass a repoussé 42 rondelles dans un gain de 4-3 des Blackhawks de Chicago contre les Oilers, vendredi à Edmonton.

Le portier a d’ailleurs été mis à l’épreuve à 19 reprises en première période, ce qui lui a permis de ne pas être dépassé par les événements.

«Ça s’est très bien passé, a reconnu Glass après le match, selon le site officiel de la LNH. Peut-être un peu trop excitant pour moi à la fin, mais [Patrick] Kane a marqué un but incroyable en prolongation.»

«En première période, j’étais heureux de voir des rondelles. Je suis certain que si je n’avais pas reçu autant de lancers, je me serais perdu en me demandant ce qui se passait. La routine a pris le dessus ensuite.»

Un parcours atypique

Après son passage chez les juniors, Glass a disputé une saison dans la Premier AA Hockey League (ECHL) et trois autres dans la Ligue américaine, au sein de l’organisation des Sénateurs. Sentant que sa carrière stagnait, il a pris la décision de s’exiler pour une campagne dans la Ligue continentale (KHL) en 2009.

Un voyage qui devait durer une saison au départ s’est finalement changé en un séjour de sept ans, au cours duquel il a évolué pour six équipes différentes, avant de tenter un retour en Amérique du Nord en 2016.

«Mon but est de jouer dans la LNH. Mais je sens que je n’ai pas tenté le coup sérieusement. Je reviens, et je mettrai tous les efforts possibles», avait dit le gardien au site The Athletic, au mois de février, quelques jours après avoir signé un contrat avec les Blackhawks.

Inspirant

Son histoire semble par ailleurs avoir inspiré l’équipe de l’Illinois, vendredi soir. Kane, auteur du but gagnant, était très heureux pour son nouveau coéquipier, originaire de Calgary.

«Pour lui, d’attendre si longtemps avant d’obtenir son premier départ, et de jouer de cette façon si près de chez lui, vous ne pourriez pas écrire un meilleur scénario, a avancé Kane.»

L’entraîneur-chef Joel Quenneville, pour sa part, a vanté l’approche, l’attitude et la compétitivité de son gardien. Si l’absence du Montréalais Corey Crawford se prolonge, il y a fort à parier que Glass reverra de l’action bientôt.