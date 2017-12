Huberdeau : «Je veux toujours battre le Canadien»

Originaire de Saint-Jérôme, Jonathan Huberdeau a grandi en regardant le Canadien de Montréal.

Mais ce ne sont que des souvenirs d’enfance pour l’attaquant des Panthers de la Floride, qui seront les hôtes de la formation montréalaise samedi soir à Sunrise.

«C’est toujours très motivant pour un joueur québécois de jouer contre cette équipe, a indiqué Huberdeau en entrevue au "Journal de Montréal", vendredi, après l’entraînement de sa formation. Peu importe le contexte, que ce soit à Montréal ou à domicile, je veux toujours battre le Canadien.»

Après les 37 premiers matchs disputés cette saison par les Panthers, Huberdeau trône au sommet des pointeurs de son équipe avec un total de 36 points, un de plus que Vincent Trocheck et trois de plus qu’Aleksander Barkov, l’un de ses compagnons de trios.

Il compte déjà 10 points de plus que son total de la saison dernière où une sévère blessure au tendon d’Achille subie lors du dernier match préparatoire l’avait forcé à rater les quatre premiers mois d’activité.

Pour la passe de cinq

Les Panthers, qui devancent le Tricolore par un point (avec un match en main), viseront samedi soir une cinquième victoire consécutive.

«Cette série de succès est en grande partie le résultat d’un effort collectif, d’indiquer l’ailier gauche de 24 ans.

«Nos quatre trios, nos duos de défenseurs ainsi que nos gardiens ont tous contribué à notre bon rendement au cours des récentes rencontres.

«Et on souhaite que ça se poursuive contre le Canadien.»

Le message de l’entraîneur

Reconnu comme un habile passeur, Huberdeau s’est fait dire par son entraîneur-chef, Bob Boughner, de lancer plus souvent vers le filet.

Depuis le début de sa carrière, amorcée il y a six ans, il a récolté pratiquement deux fois plus de mentions d’assistance (153) que de buts (81).

«Oui, c’est un fait qu’il m’a dit de diriger davantage de rondelles vers la zone payante, raconte-t-il. J’ai capté son message.»

Huberdeau compte 13 buts cette année, un de moins que Trocheck, le meilleur franc-tireur des Panthers.

«Parfois, on veut forcer le jeu et trouver la façon parfaite d’alimenter ses coéquipiers alors que l’occasion est belle de lancer, renchérit-il. C’est ce que je fais de plus en plus et ça rapporte.»

Huberdeau a trouvé le fond du filet à quatre reprises au cours des trois dernières rencontres des Panthers, même si l’un de ses buts a été obtenu dans une cage déserte contre le Wild du Minnesota le 22 décembre.

«Un match de quatre points»

Huberdeau, choix de première ronde (troisième au total) des Panthers lors de la séance de repêchage de 2011, a tôt fait de rappeler que cette rencontre face au Tricolore est d’une importance capitale.

«Tous ces duels impliquant des équipes de notre section [Atlantique] sont cruciaux, souligne-t-il. Ce sera un autre match de quatre... points.»

D’autant plus que les Panthers, quatrièmes au tableau, ne détiennent qu’une avance d’un point devant le Canadien avec toutefois un match de plus à disputer.

«Nous voulons terminer l’année 2017 en beauté», conclut-il.