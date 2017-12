Eugenie Bouchard entame sa saison à la Coupe Hopman

Les Canadiens Eugenie Bouchard et Vasek Pospisil entameront leur parcours à la Coupe Hopman, un tournoi hors-concours disputé en équipe, dimanche à Perth, en Australie. Ils croiseront le fer avec les favoris locaux Thanasi Kokkinakis et Daria Gavrilova.

La Montréalaise entamera le duel en affrontant Gavrilova. Pospisil et Kokkinakis se mesureront l’un contre l’autre par lui suite, puis les joueurs disputeront un match en double pour conclure la journée.

Le Canada en est à sa quatrième participation à l’événement. Bouchard et Pospisil y avaient représenté le pays, en 2015.

Bien entamer la saison

«Genie», qui occupe le 83e rang au classement de la WTA, n’a pas joué en simple depuis le 16 octobre, lorsqu’elle s’est inclinée au premier tour de l’Omnium du Luxembourg.

Elle a croisé la route de Gavrilova trois fois en carrière, remportant deux affrontements. Le dernier remonte toutefois aux qualifications des Internationaux d’Australie en 2013, et c’est la 25e raquette mondiale qui avait eu le dessus.

Après ce tournoi, la Québécoise reprendra l’action le 8 janvier, puisqu’elle a obtenu un laissez-passer pour le tournoi de Hobart, qui débutera le 8 janvier.

Dans l’autre face à face, les hommes s’affronteront pour une première fois à vie. Pospisil est classé 108e par l’ATP, tandis que Kokkinakis revendique le 209e échelon.

Un tournoi relevé

Outre le Canada et l’Australie, la Belgique et l’Allemagne font également partie du groupe A, tandis que la Russie, la Suisse, les États-Unis et le Japon forment le groupe B.

Le Canada affrontera l’Allemagne le mercredi, puis la Belgique vendredi. Les champions de chaque groupe lutteront pour le titre le 6 janvier.

La France, grâce à Kristina Mladenovic et Richard Gasquet, avait remporté la dernière présentation de la compétition.

Le tournoi est diffusé sur les ondes du réseau TVA Sports.