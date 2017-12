Du hockey au cœur de l'Himalaya

Le thermomètre affichait samedi une température ressentie de -28 degrés Celsius à Montréal. Il s'agit, certes, de conditions extrêmes pour jouer au hockey, mais rien de comparable à ce qu'Alexis Daudelin s'apprête à vivre.

« C'est beaucoup plus sec mais c'est surtout l'altitude qui est le plus difficile à gérer », a-t-il confié, lorsque rencontré à la patinoire extérieure du parc Laurier.

Ce dernier prendra part le mois prochain, en compagnie d'autres joueurs nord-américains, à un tournoi de hockey en plein cœur de l'Himalaya.

« Un record Guinness est en jeu. On tente de jouer le match de hockey à la plus haute altitude. C'est à dire 14 000 pieds. C'est très haut. Après deux coups de patins, tu as le goût de t'évanouir », a ajouté cet habitué de l'endroit.

Mais au delà du record Guinness, l'objectif est surtout de venir en aide aux gens de l'endroit par l'entremise d'un don d'équipements.

« Il y a l'équipement, mais il y a aussi les bandes. Depuis dix ans, il y a un projet d'aréna qui malheureusement ne voit pas le jour. Nous allons donc envoyer des bandes de dimensions internationales pour le tournoi et ensuite les laisser sur place pour encourager la construction de l'aréna. »

Et croyez-le ou non, mais la passion des locaux pour notre sport national est aussi grande que ses montagnes.

« J'ai rarement vu des gens aussi passionnés pour un sport, a conclu celui qui occupe également les fonctions d'entraîneur-chef de l'équipe nationale féminine de l'Inde. Cette passion dépasse tout ce que j'ai vu auparavant. »

Et d'ailleurs pour leur venir en aide, vos dos sont reçus sur le site, ou sur la campagne de socio-financement.

Découvrez l'ampleur du projet dans le reportage de Jean-Philippe Bertrand dans la vidéo ci-haut.