Une occasion à saisir pour deux espoirs des Remparts

Certains cadeaux sont déballés plus tardivement que d’autres. Deux espoirs de l’organisation des Remparts de Québec ont eu droit à une surprise quand ils ont été rappelés du Blizzard du Séminaire Saint-François par la formation de la LHJMQ à la suite de la défaite de 6-2 subie à Victoriaville, jeudi soir.

Quelques heures seulement après avoir reçu la bonne nouvelle, les attaquants Gabriel Montreuil et Xavier Cormier ont participé à la séance d’entraînement des Remparts au Pavillon de la Jeunesse, à leur plus grand plaisir. Montreuil pourra d’ailleurs exposer son savoir-faire pour une première fois au hockey junior lors du passage du Drakkar de Baie-Comeau, samedi après-midi (15 h), au Centre Vidéotron.

Ces deux jeunesses de 16 ans, réclamées en troisième ronde lors du dernier repêchage, font la pluie et le beau temps depuis le début de la saison dans leur équipe midget AAA, Cormier trônant au sommet des pointeurs avec 13 buts et 23 aides, pour 36 points, alors que Montreuil a inscrit 35 points, dont 17 filets.

«Cormier a un rôle très important dans son équipe, tout comme Montreuil. Ce sont deux leaders dans leur équipe, une très bonne équipe», a commencé par dire l’entraîneur-chef des Diables rouges, Philippe Boucher.

«Je l’ai adoré au camp, a-t-il enchainé en parlant de Montreuil. On ne peut pas tous les garder à 16 ans, surtout qu’on avait beaucoup de joueurs. J’ai jonglé avec l’idée. Tout le monde parle de son [coup de] patin, mais pour moi, il est plus qu’adéquat pour jouer junior. En bas de zone, il est gros, fort et il est capable d’amener la rondelle au filet. J’ai hâte de voir s’il peut amener ça ici.»

Gentile : chanceux dans sa malchance

Seule une amélioration significative de la santé oculaire de Derek Gentile pourrait empêcher le natif de Québec de faire ses débuts contre le Drakkar. Atteint à l’œil gauche par un bâton face aux Tigres, Gentile peut pousser un soupir de soulagement puisqu’il ne s’en tire qu’avec une enflure de la paupière, qui l’incommodait néanmoins suffisamment pour rater l’entraînement de vendredi.

Montreuil, lui, est déjà prêt à relever ce nouveau défi. Il suit les traces de son père Éric, qui a porté les couleurs des Harfangs de Beauport durant une saison et demie, en 1994 et 1995.

«C’est un rêve qui devient réalité. Je suis un peu nerveux, mais j’essaie de ne pas trop l’être. J’étais chez moi quand je l’ai appris, je venais de revenir de Jonquière. J’ai reçu un message texte, c’est l’un des plus beaux textos que j’ai reçus de ma vie! Et c’est mon plus beau cadeau!

«Je ne m’attends pas à produire offensivement comme je le fais avec le Blizzard. Je suis capable de jouer physique, alors je veux apporter ce que je suis capable de faire dans cette ligue», a lancé le jeune homme à sa sortie de la patinoire.