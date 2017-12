Nielsen tranche le débat en tirs de barrage

Frans Nielsen a été le seul à faire bouger les cordages en fusillade et les Red Wings ont défait les Rangers de New York au compte de 3-2, vendredi à Detroit.

Jimmy Howard a brillé devant le filet des «Wings». Il a réalisé 35 arrêts en temps réglementaire et en prolongation en plus de se dresser devant Mats Zuccarello et Mika Zibanejad pendant la séance de tirs au but.

À l’autre bout de la patinoire, Henrik Lundqvist a lui aussi livré une belle performance, se dressant devant 33 des 35 tirs adverses.

Henrik Zetterberg est celui qui a forcé la tenue de la prolongation en inscrivant son sixième de la saison au dernier tiers. Andreas Athanasiou a été l’autre buteur des Red Wings.

La réplique des Rangers est venue de David Desharnais et de Vinni Lettieri. En 35 matchs cette saison, Desharnais compte quatre buts et 15 mentions d’aide à sa fiche.

Brady Skjei aurait pu donner la victoire au New-Yorkais, mais il a raté son tir de pénalité en prolongation.