LNH 360 : Une quinte dans le jeu Thomas Vanek!

Voici un survol des activités du 28 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules):

WASHINGTON 4, Boston 3 (T.B.)

TAMPA BAY 3, Montréal 1

FLORIDA 3, Philadelphie 2

Toronto 7, ARIZONA 4

VANCOUVER 5, Chicago 2

Vegas 3, LOS ANGELES 2 (prol.)

SAN JOSE 3, Calgary 2 (T.B.)

Les Golden Knights savourent une 6e victoire d’affilée

Les Kings ont égalé le pointage avec 4:33 à faire au match, mais David Perron a enfilé le but gagnant à 3:30 de la prolongation. Les Golden Knights (25-9-2, 52 points) ont ainsi étiré leur séquence de gains à six. Selon l’Elias Sports Bureau, cette séquence de matchs gagnés est la plus longue pour une équipe d’expansion à sa saison inaugurale.

Elias informe aussi que les Knights ont établi une marque de la LNH en inscrivant 25 triomphes en 36 matchs. Les Rangers l’avaient fait en 43 matchs lorsqu’ils ont fait leur entrée dans le circuit en 1926-1927.