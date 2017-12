Les Sea Dogs ont eu chaud

À Saint-Jean, les Wildcats de Moncton ont effacé un retard de trois buts, mais se sont tout de même inclinés 4-3, en tirs de barrage, face aux Sea Dogs.

Robbie Burt, Matt Green et Kevin Gursoy ont procuré une avance de trois buts aux favoris de la foule.

Les réussites de Jeremy McKenna, Daniil Miromanov et d’Alexander Khovanov ont toutefois forcé la présentation de la prolongation.

Alex D’Orio a été très solide dans la victoire en repoussant 43 des 46 rondelles dirigées vers lui.

À l’autre bout de la patinoire, Mark Grametbauer a accordé trois buts sur seulement huit lancers. En relève, Matthew Waite a été parfait sur 16 tirs.

Les Islanders solides à domicile

À Charlottetown, les Islanders ont fait plaisir à leurs partisans en défaisant le Titan d’Acadie-Bathurst par la marque de 3-2, vendredi.

Sullivan Sparkes et Pierre-Olivier Joseph ont été les plus productifs du côté des vainqueurs. Les deux joueurs ont chacun récolté un but et une mention d’aide dans la rencontre.

Hunter Drew s’est lui aussi illustré en aidant à préparer les filets de Keith Getson et de Joseph.

Jordan Maher a bien paru dans la défaite en inscrivant les deux buts du Titan, ses 11e et 12e de la saison.

Devant la cage des favoris de la foule, Matthew Welsh s’est dressé devant 23 des 25 lancers dirigés vers lui.

De l’autre côté de la patinoire, Reilly Pickard a failli trois fois sur 39 tirs.