Les partisans des Sabres apprennent à connaître Casey Mittelstadt

Après trois matchs disputés au Championnat du monde de hockey junior, l’Américain Casey Mittelstadt est le meilleur marqueur du tournoi avec une récolte de trois buts et de trois mentions d’aide.

Comme l’événement a lieu à Buffalo, les partisans des Sabres peuvent apprendre à connaître un des jeunes joueurs talentueux qui pourraient se joindre à leur formation favorite dans un avenir rapproché. Mittelstadt a été sélectionné en première ronde, huitième au total, par les Sabres au dernier repêchage de la LNH.

Vendredi, le joueur de centre a été un des principaux architectes de la victoire de 4-3 en tirs de barrage des États-Unis contre le Canada. Il a amassé trois mentions d’aide en plus d’être l’attaquant le plus utilisé du côté américain. Il est passé à un cheveu de faire mouche en fusillade, mais son tir a frappé l’extérieur du but.

L’espoir des Sabres a été l’auteur d’un des buts les plus spectaculaires jusqu’ici dans le tournoi. Dans la défaite des siens contre la Slovaquie jeudi, il complètement déjoué un défenseur et le gardien adverse avant de marquer en plongeant. Une manœuvre qui n’était pas sans rappeler un célèbre but de Bobby Orr.

Mittelstadt évolue dans le circuit universitaire américain. En 19 parties avec l’Université du Minnesota cette saison, il a accumulé 17 points, dont cinq buts.

Le joueur de 19 ans tente d’aider les États-Unis à remporter une deuxième médaille d’or de suite aux Mondiaux juniors pour la première fois de leur histoire.