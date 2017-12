Les Canucks respirent mieux grâce à Thomas Vanek

Un triomphe de 5-2 sur les Blackhawks de Chicago a mis fin à une série de quatre défaites des Canucks de Vancouver, jeudi.

À VOIR : Sommaire

Il s’agit seulement d’un deuxième gain en 10 rencontres pour la formation de l’Ouest canadien.

Thomas Vanek a inscrit deux buts et trois aides pour aider les Canucks à mettre fin à cette autre bien vilaine séquence. L’énigmatique Autrichien totalise cinq buts et cinq aides à ses quatre dernières parties, mais neuf de ces 10 points ont été récoltés lors de deux matchs, dont quatre (3 buts, 1 aide) dans la défaite de 7-5 encaissée le 19 décembre aux mains de son ancienne équipe, les Canadiens de Montréal.

En outre, soulignons la soirée de quatre points de Brock Boeser (1 but, 3 aides), qui a porté ses totaux à 21 buts et à 17 aides en 35 duels cette saison. La recrue solidifie jour après jour sa candidature pour le trophée Calder.



Sam Gagner a marqué les deux autres buts des Vancouvérois, ajoutant une aide.



Nick Schmaltz avait créé l’égalité 1-1 en supériorité numérique lors de la première période après le premier but de Gagner, mais les Canucks ont compté quatre fois avant que Ryan Hartman inscrive un but pour la forme avec neuf secondes à jouer.



Soirée de travail plus que respectable, donc, pour le gardien gagnant, Jacob Markstrom, auteur de 30 arrêts. Son vis-à-vis Anton Forsberg a fait face à 31 tirs.

Malgré leurs déboires de décembre, les Canucks (16-17-5, 37 points), bien que treizièmes au classement de l’Association de l’Ouest, n’accusent encore que cinq points de retard sur les Sharks de San Jose et le troisième rang de la section Pacifique.



Du côté de Chicago, il n’est pas commun de voir les Blackhawks (17-14-5, 39 points) hors du tableau des séries, au 10e rang, peu importe le moment de l’année. Troisième revers consécutif pour la troupe de l’entraîneur-chef Joel Quenneville.