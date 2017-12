La manière de «faire les choses» est primordiale, rappelle Boucher

Pour Philippe Boucher, il n’y a pas mille et une raisons qui expliquent les insuccès de sa troupe dernièrement. Après avoir accordé cinq buts ou plus dans deux matchs successifs pour la première fois de la saison, les Remparts tenteront de finir l’année 2017 devant leurs partisans en beauté, aujourd’hui.

Les Remparts ont chuté au huitième rang du classement général, mais ils ne demeuraient qu’à quatre points de la tête avant les rencontres de vendredi soir. Comme quoi les fervents du bouton rouge peuvent encore rester tranquilles.

«L’important, c’est comment on fait les choses, et on les faisait mieux avant. Quand cette équipe fait les bonnes choses, on va faire de belles choses. C’est plus ça qui me préoccupe que le classement», a assuré le grand patron de l’équipe.

«Il y a des équipes qui y vont la pédale au fond comme on l’a déjà fait [pour les échanges], mais pour le reste, je pense qu’on s’étudie un peu. Quand j’ai regardé mon tableau ce matin, si tout le monde est en santé et joue le hockey dont il est capable, on a une bonne équipe, et ce, même s’il ne se passait plus rien.»

L’exemple de Garneau

Dans le contexte actuel, Boucher espère que ses hommes s’inspireront de l’effort déployé par le vétéran Olivier Garneau à l’entraînement comme dans les matchs.

«J’ai défié les vétérans à nous amener certaines choses et j’ai demandé à Olivier Garneau de montrer aux gars qu’est-ce que c’est d’être un Rempart de Québec. Aujourd’hui, quand je siffle pour arrêter l’exercice de patin, Garneau donne quatre, cinq coups de patin de plus. Je l’ai déjà dit, mais quand je parle à mes dépisteurs en vue du repêchage, je leur dis que je veux des Olivier Garneau. C’est pour ça que Montreuil, Cormier, Robidoux et Dubé sont ici, ce sont des gars de même qu’on veut», a-t-il rappelé.

Le défenseur Benjamin Gagné a appelé ses coéquipiers à ne pas céder à la panique après un but de l’adversaire afin qu’ils sortent la tête de l’eau.

«C’est le moral des gars qui va faire changer complètement la donne. Si on ne s’effondre pas après un but et qu’on continue à jouer notre game, ça va juste nous aider. C’est ça qui va faire la différence en bout de ligne, selon moi. Il faut mieux réagir qu’on ne l’a fait auparavant», a observé l’arrière de 19 ans.

Malgré sa sortie difficile face aux Tigres, où il a accordé cinq buts en 10 tirs, Dereck Baribeau sera le partant devant la cage québécoise contre le Drakkar.