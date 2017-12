La Classique hivernale en chiffres

La Classique hivernale de la LNH approche à grands pas.

Il ne reste plus que trois jours avant le traditionnel match en plein air du Nouvel An, qui mettra aux prises cette année les Sabres et les Rangers au domicile des Mets, du baseball majeur.

En prévision de cet événement, qui sera présenté à TVA Sports à compter de 13h le 1er janvier, voici quelques chiffres sur la Classique hivernale.

10

Il s’agit du 10e anniversaire de la première Classique hivernale, tenue en 2008 à Buffalo. Depuis, l’événement a eu lieu successivement à Chicago (2009), Boston (2010), Pittsburgh (2011), Philadelphie (2012), Ann Arbor (2014), Washington (2015), Foxborough (2016) et St. Louis (2017).

24

Au total, 24 matchs extérieurs ont été organisés par la LNH.

53

L’«usine à glace de la LNH» est la plus grande unité de réfrigération au monde avec une longueur de 53 pieds, soit 16 mètres.

177

Ce sera le 177e affrontement entre les Sabres et les Rangers depuis la saison 1970-1971.

350

Nombre de gallons de peinture utilisés pour peindre la glace du Citi Field.

600

Nombre de kilomètres séparant les villes de New York et de Buffalo.

2009

L’année d’ouverture du Citi Field de New York.

20 000

Nombre de gallons d’eau nécessaires pour créer la glace, soit environ 75 000 litres.



1 242 276

Nombre total de personnes qui ont assisté aux 23 précédents matchs extérieurs, pour une moyenne de 54 012 spectateurs par rencontre.

10 000 000

Le groupe de musique Goo Goo Dolls, originaire de Buffalo et qui se produira au premier entracte, a vendu 10 millions d’albums.