La célébration particulière des Slovaques au Championnat mondial de hockey junior

Peu importe le résultat net de la Slovaquie au Championnat mondial de hockey junior 2018, cette petite nation européenne a gagné son tournoi jeudi, quand elle a surpris les champions en titre américains en phase préliminaire.

La Fédération internationale de hockey (IIHF) a diffusé les images du retour des vainqueurs au vestiaire, sur Twitter. Les célébrations des joueurs slovaques et de leur personnel d’entraîneurs a de quoi réchauffer les cœurs de tous les amateurs de hockey, peu importe leur allégeance.

Après quelques effusions de joie, jeunes hockeyeurs et coachs se sont enlacés côte à côte et ont entamé un chant dont on ne comprend rien des paroles, mais qui arrache un sourire en moins de deux. À voir dans la vidéo ci-dessus.