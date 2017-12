Jonathan Marchessault continue de prouver sa valeur

Jonathan Marchessault a inscrit son 13e but de la saison jeudi soir, ce qui le place en bonne position pour terminer l’année avec une récolte de 81 points, dont 31 buts.

Le Québécois empoche présentement 750 000$, mais il verra son salaire augmenter considérablement, lui qui sera libre comme l’air à la fin de la campagne.

Dans une époque où des centaines de millions sont dépensés sur des ententes à long terme pour les joueurs autonomes, le pacte de deux ans qui a amené Marchessault avec les Panthers de la Floride le 1er juillet 2016 semblait mineur.

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que la situation évolue.

Dès le début de la dernière campagne, le joueur de 27 ans s’est révélé comme une menace offensive. Lors de ses 10 premiers matchs, il a marqué cinq buts pour un total de 11 points.

Après 20 rencontres, il avait touché la cible neuf fois et amassé 16 points. À la fin de la saison, il a atteint le plateau des 30 buts pour la première fois de sa carrière, en seulement 75 parties.

Pour un salaire de 750 000$, Marchessault représentait la meilleure signature sur le marché des joueurs autonomes.

Malgré sa saison de rêve et le fait qu’il était sous contrat pour une autre année à ce salaire, la formation floridienne a décidé de ne pas le protéger lors du repêchage d’expansion. Sans hésitation, Vegas a sauté sur l’occasion.

La question que tout le monde se posait était si le joueur originaire de Cap-Rouge allait être en mesure de répéter ses exploits. Maintenant, tout le monde sait que la réponse est oui. Marchessault est un véritable joueur talentueux.

C’est donc évident que son prochain contrat lui permettra d’empocher beaucoup plus d’argent.

Il ne serait pas étonnant de voir son salaire passer à environ 5 millions $ par année. Des joueurs comme T.J. Oshie, Patrick Marleau, Alexander Radulov, Bryan Little et Kyle Turris ont tous signé de nouveaux contrats leur rapportant entre 5 et 6,25 millions $.

Peu importe les statistiques qu’il présentera à la fin de la campagne, Marchessault est presque assuré d’obtenir la meilleure augmentation de salaire de la saison morte et il méritera chaque dollar.