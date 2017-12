Incroyables Golden Knights!

Avant le début de la saison 2017-2018, il existait peut-être des gens pour prédire moins de 10 victoires aux Golden Knights de Vegas dans toute la campagne...

Tombeuse des Kings de Los Angeles 3-2 en prolongation jeudi grâce à un but de David Perron, l’équipe du désert du Nevada n’avait toujours pas 10 défaites en temps réglementaire à sa fiche après 36 parties.

À VOIR : Sommaire

Première équipe d’expansion de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à aligner six victoires en vertu de ce triomphe en Californie, les Golden Knights (25-9-2, 52 points) ont même accentué à trois points leur avance sur les Kings au sommet de la section Pacifique.

La troupe de l’entraîneur-chef Gerard Gallant a toutefois dû mériter ses deux points supplémentaires au classement, après avoir vu le défenseur des Kings Drew Doughty créer l’égalité 2-2 dans les cinq dernières minutes de jeu.

Jonathan Marchessault, avec son 13e but de la saison, et Brendan Leipsic ont marqué les deux buts des Golden Knights en temps réglementaire. Reilly Smith a récolté deux aides, dont une sur le but décisif de Perron.



Marian Gaborik avait ouvert la marque pour les Kings en première période.



Le gardien Marc-André Fleury, auteur de 26 arrêts, à hérité de la victoire à sa fiche à son 700e match dans la LNH. L’Américain Jonathan Quick a fait face à 39 lancers dans la défaite.



Les Golden Knights ont prévalu même s’ils n’ont profité d’aucune de leurs cinq occasions en supériorité numérique.