Cette semaine dans l’univers de la WWE : le retour de Cena et on couronne de nouveaux champions par équipe à Raw.

Le moment «Oui, Oui, Oui!» de la semaine

Je décerne mon moment «Oui, Oui, Oui!» de la semaine au combat par équipe à SmackDown Live entre Le New Day, Aiden English et Rusev ainsi que Chad Gable et Shelton Benjamin. Si vous avez le temps d’écouter un seul combat en ce temps des Fêtes, prenez 15 minutes et écoutez celui-ci. Vous ne le regrettez pas!

Le «KO» de la semaine

Je donne mon «KO» de la semaine à Dolph Ziggler et au titre des États-Unis. Je ne suis pas le plus grand fan des titres vacants et il me semble que la règle stipule qu’un lutteur a 30 jours pour défendre son titre et non pas juste une semaine.

Ce que vous devez savoir

Nous avons encore de nouveaux champions par équipe et c’est Seth Rollins et Jason Jordan, en remplacement de Dean Ambrose, blessé pour une longue période, qui terminent l’année avec les titres. John Cena, qui fait la voix de Ferdinand dans le populaire film animé, faisait quant à lui un retour.

Vidéo de la semaine

Matt Hardy veut «effacer» Bray Wyatt

Tweet de la semaine

Jason Jordan a offert tout un cadeau à son père!

First time I’ve ever wrestled on Christmas. Considering making this a tradition. pic.twitter.com/56YSIh83Ep — Seth Rollins (@WWERollins) 26 décembre 2017

Résultats rapides

Chicago, Illinois

• John Cena a battu Elias

• Hideo Itami a défait Brian Kendrick

• L’Absolution a vaincu Sasha Banks, Bayley et Mickie James

• Kane a battu Heath Slater, accompagné par Rhyno

• Finn Balor a défait Curt Hawkins

• Matt Hardy a attaqué Bray Wyatt alors que ce dernier s’en allait vers l’arène

• Cedric Alexander, Mustafa Ali et Akira Tozawa ont battu Enzo Amore, Drew Gulak et Ariya Daivari

• Il a été annoncé qu’Alexander aura son match de championnat face à Amore la semaine prochaine

• Enzo Amore et Nia Jax se sont presqu’embrassés sous le gui, mais ont été interrompus par Alexa Bliss.

• Samoa Joe a vaincu le champion Intercontinental Roman Reigns par disqualification. Après le combat, Reigns a sauvagement attaqué Joe

• Braun Strowman a battu Curtis Axel et Bo Dallas

• Asuka a annoncé sa participation au Royal Rumble féminin

• Seth Rollins et Jason Jordan on défait les champions par équipe La Barre pour remporter les titres

• Le champion Universel de la WWE, Brock Lesnar, sera de retour la semaine prochaine

• Elias a confirmé sa présence dans le Royal Rumble.

Ce que vous devez savoir

Malgré l’intervention de Shane McMahon pour neutraliser Sami Zayn, Kevin Owens a remporté une grosse victoire face au champion de la WWE. McMahon et Bryan sont toujours à couteaux tirés et s’entendent de moins en moins sur le futur de l’émission. On a aussi un titre des États-Unis vacant et un tournoi est maintenant en branle.

Vidéo de la semaine

Un des meilleurs matchs de l’année à SmackDown Live!

Tweet de la semaine

Le champion non couronné, Kevin Owens. Yep!

Résultats rapides

Chicago, Illinois

• Étant donné que Dolph Ziggler a laissé la ceinture des États-Unis dans l’arène la semaine dernière et qu’il n’a pu être joint depuis, Daniel Bryan a annoncé qu’un tournoi aura lieu et que les premiers matchs auront lieu ce soir

• Chad Gable et Shelton Benjamin ont battu Le New Day, accompagné par Kofi Kingston ainsi que Rusev et Aiden English, se méritant ainsi un match de championnat face aux Usos

• Les Matraqués ont défait Breezango par disqualification, à cause de l’intervention de l’Ascension (Konnor et Viktor)

• Ruby Riott, accompagnée par Sarah Logan et Liv Morgan, a vaincu Naomi. Après le combat, Carmella, Tamina, Natalya et Lana sont venues attaquer le Riott Squad

• Bobby Roode a battu Baron Corbin dans un match de première ronde du tournoi pour le titre des États-Unis

• Randy Orton et Shinsuke Nakamura ont confirmé leur présence dans le Royal Rumble

• Jinder Mahal, accompagné par les frères Singh, a vaincu Tye Dillinger dans un match de première ronde du tournoi pour le titre des États-Unis

• Kevin Owens a défait le champion de la WWE, AJ Styles, dans un combat qui n’était pas pour le titre.

Ce que vous devez savoir

Hideo Itami continue sur sa lancée tandis que Cedric Alexander et Mustafa Ali gâchent la période des Fêtes pour les membres du Train à Enzo.

Vidéo de la semaine

Une autre victoire pour Itami

Tweet de la semaine

Cedric Alexander, toujours aussi spectaculaire!

Résultats rapides

Chicago, Illinois

• Hideo Itami a battu Jack Gallagher

• Tony Nese a défait Aira Tozawa

• Cedric Alexander et Mustafa Ali ont vaincu Drew Gulak et Ariya Daivari

Ce que vous devez savoir

Malgré l’intervention de la Génération Incontestée, Johnny Gargano est devenu l’aspirant numéro au titre de la NXT détenu par Andrade «Cien» Almas. Pour sa part, Shayna Baszler a fait une entrée remarquée alors qu’elle a pris sa revanche sur celle qui l’avait battue en finale de la Classique Mae Young, Kairi Sane.

Vidéo de la semaine

Tout un défi attend Johnny Gargano

Tweet de la semaine

Shayna Baszler, pour la première (et non pas la dernière) fois!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

• Les Profiteurs de Rue (Angelo Dawkins et Montez Ford) ont battu Chris Star et Riley Apex

• La championne féminine Ember Moon a battu Sonya Deville. Après le combat, Kairi Sane est sortie des vestiaires pour lancer un défi à Moon, mais elle fut attaquée par Shayna Baszler

• Johnny Gargano a vaincu Aleister Black, Killian Dain et Lars Sullivan dans un match à 4 pour ainsi devenir l’aspirant numéro un au titre de NXT.

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire (http://www.tvasports.ca/television/grille-horaire) de TVA Sports.

Je vous rappelle que nous serons à l’antenne durant le temps des Fêtes, soit la semaine prochaine le 3 janvier. Demain, j’aurai aussi une chronique rétrospective de l’année 2017, en plus d’y aller de prédictions et de souhaits pour 2018.

Sur ce, je vous souhaite une bonne année et je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut!