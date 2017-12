Boxe: les souhaits pour l'année 2018

En cette fin d’année, TVA Sports vous partage ses souhaits pour les différents boxeurs marquant l’actualité au Québec en vue de 2018.

Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.

Eleider Alvarez a connu une année 2017 parfaite en battant coup sur coup les vétérans Lucian Bute et Jean Pascal. Malgré ses performances et sa position d'aspirant obligatoire, le boxeur de 33 ans attend toujours son combat de Championnat du monde. En 2018, on lui souhaite que la WBC mette enfin ses culottes et oblige Adonis Stevenson à l'affronter.



Parlant du champion WBC des mi-lourds, on espère qu'en 2018, il sera en mesure de redorer son image. À 40 ans, Adonis Stevenson doit profiter de cette nouvelle année pour se frotter aux meilleurs de la division. Ce qu'il n'a pas fait depuis qu'il a été sacré champion.

Après son éclatante victoire contre Ahmed Elbiali le 8 décembre dernier à Miami, Jean Pascal a annoncé sa retraite. On lui souhaite quand même, en 2018, un dernier combat chez lui, devant ses partisans, pour souligner sa carrière.

L'année 2017 se termine difficilement pour David Lemieux alors qu'il vient de subir un cinglant revers contre Billy Joe Saunders. En cette nouvelle année, on espère qu'il prendra le temps de soigner ses blessures avant de revenir en force.

Artur Beterbiev possède maintenant le titre IBF des poids mi-lourds. En 2018, on lui souhaite de régler ses problèmes contractuels avec son ancien promoteur. Il doit remporter ce duel hors du ring avant d'espérer un combat d'unification d'ici la fin de l'année. Junior Ulysse a été un des meilleurs boxeurs de l'année 2017. En 2018, on lui souhaite une autre chance de démontrer son savoir-faire sur les ondes de HBO. Et pourquoi pas, un combat de Championnat du monde d'ici la fin de l'année.

Après avoir subi un premier revers chez les professionnels en début d'année, Steven Butler a relevé ses manches et s'est mis au travail. Le boxeur de 22 ans vient de signer trois victoires convaincantes. En 2018, on lui souhaite de tourner la page et de se concentrer sur sa progression.

On souhaite la même chose au poids lourd Simon Kean. Cette année, on espère qu'il pourra démontrer de quel bois il se chauffe face à des adversaires de qualité. Oscar Rivas a dû se montrer patient en 2017 alors que ses combats étaient annulés les uns après les autres. En 2018, il mérite plus que jamais d'être impliqué dans un duel majeur.



Custio Clayton a terminé l'année en mettant la main sur la ceinture WBO internationale des poids mi-moyens. À 30 ans, il est plus que temps de passer à la vitesse supérieure. Classé dans le top 5 mondial, on lui souhaite un combat éliminatoire d'ici la fin de l'année.

Et à notre petit dernier, mais non le moindre, Mikael Zewski, on lui souhaite une réelle chance de relancer sa carrière en 2018.



Et à vous, amateurs de boxe, on vous souhaite des combats excitants qui opposeront les meilleurs de chaque division.