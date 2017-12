Trois joueurs au Championnat du monde junior: une fierté pour les Tigres

Même si la sélection de Maxime Comtois au sein d’Équipe Canada junior prive actuellement les Tigres de Victoriaville de l’un de leurs meilleurs patineurs, l’entraîneur-chef Louis Robitaille n’a pas été étonné qu’il mérite un poste, et ce, à 18 ans.

«Il n’y a pas beaucoup de joueurs de type "power forward" comme lui au Canada. Il est l’un des seuls. Maxime a des habiletés et a le talent d’un marqueur naturel. Il est efficace en échec avant. Avec Équipe Canada, il est dans la bonne chaise, soit qu’il joue avec passion et énergie, en plus d’avoir moins de pression offensive», a exprimé Robitaille, heureux que son poulain ait réussi son premier but de la compétition face aux Slovaques, mercredi.

Choix de deuxième tour des Ducks d’Anaheim en juin 2017, Comtois s’est pointé à Victoriaville au dernier camp d’entraînement avec une attitude renouvelée, selon Robitaille, qui échange des textos quotidiennement avec lui depuis le début de son aventure avec la formation nationale.

«On a vu un nouveau Maxime Comtois. Il a bien rebondi et il a démontré pourquoi il était un joueur de ce niveau. Il a démontré de la maturité. Je suis tellement content pour lui», a souligné l’ancien dur à cuire.

Le Québécois, qui compte deux points en autant de rencontres, est d’ailleurs l’un des trois porte-couleurs des Tigres – l’équipe la mieux représentée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) - à endosser l’uniforme de son pays au Championnat mondial junior alors que Vitalii Abramov (Russie) et Marco Cavalleri (Suisse) sont aussi en action à Buffalo.

«C’est un honneur pour nous d’avoir trois joueurs choisis et c’est une belle visibilité. Quand Cavalleri a fait sa première présence sur la glace contre Abramov, les commentateurs ont mentionné qu’ils provenaient les deux des Tigres», a insisté Robitaille.

En plus de ces trois joueurs, les Tigres étaient privés des services de Mathieu Sévigny (commotion) et Andrew Smith (malade) pour l’affrontement de jeudi soir contre les Remparts devant leurs partisans.