Les Ducks d'Anaheim et les Devils du New Jersey ont respectivement placé l'attaquant Dennis Rasmussen et le défenseur Dalton Prout au ballottage, jeudi.

Si aucune équipe ne réclame ces joueurs d’ici 24 heures, ils devront se rapporter à leur club-école, dans la Ligue américaine de hockey.

Rasmussen a amassé quatre points, dont un but, en 27 rencontres cette saison dans la LNH.

De son côté, Prout n’a toujours pas obtenu de point en quatre matchs et a écopé de 13 minutes de pénalité.