Marner et Marleau s’occupent des Coyotes

Mitchell Marner et Patrick Marleau ont chacun récolté trois points et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Coyotes de l’Arizona 7-4, jeudi à Glendale.

À VOIR : Sommaire

Marner a déjoué Scott Wedgewood au premier vingt en plus de préparer les deux réussites de Marleau. Le vétéran a pour sa part obtenu une mention d’aide sur le but de Connor Brown dans un filet désert.

Marner et Marleau n’ont pas été les seuls à s’illustrer. En faisant mouche au premier vingt, devant sa famille et amis dans son Arizona natale par-dessus le marché, Auston Matthews a récolté au moins un point dans un deuxième match de suite depuis son retour au jeu le 23 décembre. L’attaquant étoile avait raté six parties en raison d’une commotion cérébrale.

Zach Hyman et William Nylander ont été les autres buteurs des «Leafs».

La réplique des Coyotes est venue de Josh Archibald, de Brendan Perlini, de Jordan Martinook et de Christian Fischer.

Devant le filet des vainqueurs, Frederik Andersen s’est dressé devant 30 des 34 tirs dirigés vers lui.

De l’autre côté de la patinoire, Wedgewood a failli six fois sur 33 lancers.