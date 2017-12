Lourde défaite pour les Remparts à leur retour au boulot

Le retour du congé de Noël a été éprouvant pour les Remparts. Inerte en attaque comme en défensive, la troupe de Philippe Boucher a encaissé un cinglant revers de 6-2 aux mains des Tigres de Victoriaville sur la glace du Colisée Desjardins, jeudi soir, en plus de perdre les services de Derek Gentile.

L’attaquant des Remparts a retraité au vestiaire après avoir été atteint à l’œil gauche par un bâton égaré en zone défensive durant la période médiane, ne revenant pas au jeu par la suite. Il passera des tests plus approfondis au cours des prochaines heures.

«Il a eu le bâton directement dans l’œil. Son cas sera réévalué, mais il ne va pas bien pour l’instant [...] Ça aurait dû être une pénalité de cinq minutes, tu es responsable de ton bâton», a soufflé le grand patron des opérations hockey des Québécois.

Manque de ressources

Cette blessure, combinée à l’absence de Matthew Boucher (suspension) et celle de Philipp Kurashev (Championnat du monde junior), a forcé le pilote des Remparts à surtaxer le reste de ses éléments pour cette première sortie en 12 jours.

Québec tirait de l’arrière 3-1 quand le Néo-Écossais est tombé au combat, les favoris locaux ajoutant deux autres buts avant la fin de l’engagement pour miner les chances de remontée et chasser Dereck Baribeau du match. Et rien pour aider, les Remparts ont bousillé six jeux de puissance.

«On a des vétérans qui sont ici pour faire une "job" sur le désavantage numérique et on a des vétérans qui sont ici pour faire une "job" en avantage numérique. Présentement, il y en a qui se cherchent. Je ne veux pas être négatif, mais ton avantage numérique se doit d’être meilleur et ton désavantage numérique aussi», a signalé Boucher, irrité que certains joueurs aient semblé profiter allègrement de l’abondance des Fêtes.

«On pèse les gars en revenant et il y en a qui avait cinq livres de plus. Je ne les nommerai pas, mais ça paraissait ce soir [jeudi]. La pause est bonne pour tout le monde sur le long terme, mais les jeunes ne sont pas tous habitués à gérer une pause comme ça.»

Même s’il a été blanchi de la feuille de pointage, Pascal Laberge a été utilisé à outrance pour sa première rencontre avec sa nouvelle équipe, et contre ses anciens coéquipiers. «Je ne souhaite ça à aucun joueur. Je n’ai pas encore joué à Québec. C’était bizarre et je n’étais pas dans mon assiette avant le match, j’étais nerveux», a admis le patineur de 19 ans.

En vitesse

Louis-Filip Côté a inscrit un premier but en dix matchs en réduisant l’écart à 5-2.

Les Remparts s'entraîneront vendredi en prévision de la visite du Drakkar samedi.

Remis d’une fracture à la main, le défenseur Étienne Verrette saluait son retour au jeu. Idem pour Pierrick Dubé, fraîchement de retour de sa participation au camp de sélection de l’équipe française des moins de 18 ans.