La Slovaquie surprend les États-Unis au Championnat mondial de hockey junior

La Slovaquie a causé toute une surprise jeudi soir au Championnat du monde de hockey junior en défaisant les champions en titre du tournoi, les États-Unis, par la marque de 3-2, à Buffalo.

Après avoir longuement été disputé avec un pointage de 1-1, le match a pris une tournure un peu folle dans les cinq dernières minutes.

Filip Krivosik a inscrit son deuxième filet de la rencontre pour donner une avance de 2-1 à la Slovaquie, qui n’a remporté que 50 victoires en 136 matchs aux Mondiaux dans son histoire. Les célébrations ont toutefois été de courte durée.

Un peu plus d’une minute plus tard, Casey Mittelstadt, un choix de première ronde des Sabres de Buffalo au dernier repêchage, a ébloui tout le monde pour créer l’égalité. Il a d’abord profité d’une sortie de zone ratée de la part des Slovaques pour s’avancer rapidement en zone adverse. Il a servi de savantes feintes au défenseur Ivan Michael et au gardien Roman Durny avant de marquer en plongeant à la Bobby Orr.

Seul problème, Samuel Bucek réservait un jeu tout aussi spectaculaire aux États-Unis quelques instants plus tard. L’attaquant a déjoué tout le monde en zone américaine avant de contourner le filet et de s’y prendre à deux reprises pour battre Joseph Woll dans le haut du filet du revers.

Brady Tkachuk a inscrit l’autre filet des Américains.

Durny a été le héros du match pour les Slovaques, lui qui a fait face à 45 lancers.

Après deux matchs, les Slovaques ont le même nombre de points (trois) que les Américains et la Finlande dans le groupe A. Le Canada est au premier rang avec six points.

Les champions en titre avaient entamé le tournoi mardi en démolissant le Danemark 9-0, tandis que les Slovaques avaient été blanchis 6-0 par les Canadiens.

Les États-Unis auront peu de temps pour se reposer en vue de leur plus gros match de la ronde préliminaire: un affrontement extérieur contre le Canada vendredi en après-midi au New Era Field, le domicile des Bills de Buffalo.

Les Slovaques ont pour leur part rendez-vous avec les Finlandais samedi.