Claude Julien déçu par l'indiscipline des Canadiens

Claude Julien était somme toute satisfait de l’effort déployé par ses joueurs à Tampa Bay, jeudi soir.

Selon l’entraîneur-chef des Canadiens, son équipe «a tenu son bout à cinq contre cinq». C’est plutôt à court d’un homme que le match s’est joué, a-t-il indiqué en point de presse après la défaite de 3-1 subie contre le Lightning.

«On ne peut pas donner six jeux de puissance au Lightning, qui est la meilleure équipe de la ligue à 5 contre 4, et espérer gagner. À cinq contre cinq, on tenait notre bout, on était compétitifs. Le Lightning a pris du momentum en supériorité numérique. C'est important de rester discipliné contre une équipe comme Tampa.»

Voyez le point de presse intégral de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus. Il y vante notamment les performances offertes par Jonathan Drouin et Carey Price.