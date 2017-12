Zach Parisé dans la Ligue américaine avant son retour au jeu officiel

Pratiquement remis d’une chirurgie au dos, Zach Parisé verra de l’action en Iowa avec la filiale du Wild du Minnesota dans la Ligue américaine (LAH).

Le Wild de l’Iowa accueillera la vedette de son équipe-mère de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour un match contre les Icehogs de Rockford jeudi et possiblement une seconde rencontre face au même club vendredi dans le cadre d’une série aller-retour, d’après ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Bruce Boudreau.

Parisé a lui-même déclaré aux médias mercredi avoir reçu le feu vert des médecins pour encaisser des contacts et s’approche ainsi d’un retour au jeu officiel avec le Wild du Minnesota.

Parise: “Packing my gear. I’ve been sent down. Hopefully going to play tomorrow [in Iowa]. I’ve been cleared for contact.” #mnwild