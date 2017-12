Yanni Gourde, une autre trouvaille

Yanni Gourde a tracé son propre chemin vers la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a détruit plusieurs obstacles sur son passage et il a fait mentir ceux qui croyaient qu’il n’y aurait pas une place pour lui en raison de sa petite stature (5 pi 9 po et 172 lb). À 26 ans, Gourde joue maintenant un rôle clé avec la meilleure équipe, le Lightning de Tampa Bay.

À la veille du passage du Canadien de Montréal à Tampa, Gourde a parlé de sa belle ascension lors d’une entrevue téléphonique avec le représentant du «Journal de Montréal». L’ancien attaquant des Tigres de Victoriaville n’a pas hésité une seule seconde pour identifier l’un des grands artisans de ses succès. Il a regardé en direction de Julien BriseBois, l’adjoint au directeur général Steve Yzerman avec le Lightning, mais aussi directeur général du Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine.

«Je serai toujours reconnaissant envers Julien, a dit Gourde. C’est lui qui m’a offert ma première chance. Il a cru en moi. J’ai signé mon premier contrat dans la LNH avec le Lightning au mois de mars 2014. Il m’a donné les outils pour que je m’améliore. Sans lui, je ne sais pas si j’aurais eu le même parcours.»

Dans l’ombre des Nikita Kucherov et Steven Stamkos, Gourde est l’un des artisans de la puissante machine offensive du Lightning cette saison. Le diminutif centre a déjà amassé 24 points (11 buts, 13 aides) et il présente un différentiel de +14 après 35 rencontres.

«C’est vraiment spécial pour moi, a-t-il mentionné. Au début de l’année, j’avais comme objectif de démontrer que je pouvais jouer au niveau de la LNH et je voulais être un joueur constant. Je désirais donner de l’énergie à l’équipe. J’ai compris que je suis capable de le faire et je suis vraiment heureux de jouer un rôle important avec le Lightning.

«Oui, je suis un peu surpris, a-t-il continué. Je ne sais pas si c’est le cheminement que je souhaitais absolument avoir. J’ai toujours été capable de produire offensivement, peu importe le niveau. J’espérais y parvenir dans la LNH. Pour l’instant, ça va bien. Je travaille fort et l’organisation me donne mes chances.»

Un premier contrat garanti

Le Lightning a offert un vote de confiance à Gourde à la fin du mois de juin dernier en lui faisant signer un pacte de deux ans d’une valeur de deux millions de dollars (1 million $ par année). Il avait participé à 20 matchs en 2016-2017, obtenant huit points (six buts, deux aides). Mais il en avait fait assez pour faire partie des plans d’Yzerman et de BriseBois.

Même s’il avait un contrat en poche de la LNH, Gourde n’a jamais rien tenu pour acquis au dernier camp.

«Ça me donnait une claque dans le dos, mais c’est tout, a-t-il précisé. C’était juste une étape. Je devais travailler pour prouver au Lightning que je représentais un bon investissement. Le contrat ne me donnait pas un poste. C’était à moi de le mériter.»

En plus des 24 points, ce qui représenterait un sommet chez le Canadien, Gourde est utilisé à toutes les sauces par Jon Cooper avec un temps de jeu moyen supérieur à 16 minutes. Il obtient des présences autant en supériorité numérique qu’en infériorité numérique.

«C’est un luxe quand tu joues au centre derrière Steven Stamkos et Brayden Point, a modestement expliqué le numéro 37. Ils sont parmi les meilleurs centres de la LNH. Ils sont toujours contre les meilleurs défenseurs des autres équipes et ils donnent des ouvertures aux deux derniers trios de notre équipe. Nous pouvons plus facilement nous démarquer offensivement.»

Palat comme modèle

Dans le vestiaire du Lightning, Gourde regarde souvent en direction d’un ancien des Voltigeurs de Drummondville, le Tchèque Ondrej Palat.

«Ondrej est un bon exemple pour moi, a-t-il précisé. Je me réfère souvent à lui. J’admire son acharnement et son souci des moindres détails. C’est un joueur complet. Si je peux jouer comme lui, je serai en très bonne position.»

Palat, Stamkos, Kucherov, Victor Hedman... Il y a plusieurs modèles possibles dans ce vestiaire.