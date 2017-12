Soccer: transfert record pour un défenseur

Liverpool a confirmé mercredi l'arrivée du défenseur de Southampton Virgil Van Dijk, pour une somme évaluée par la presse britannique à 127 millions $ qui ferait du Néerlandais le joueur le plus cher de l'histoire à ce poste.

Il s'agirait également du deuxième achat le plus onéreux effectué par un club de Premier League, à égalité avec celui de l'attaquant belge Romelu Lukaku par Manchester United, mais derrière le transfert de Paul Pogba chez les mêmes Red Devils (166 millions $).

Le club anglais a officialisé cette arrivée, dans les tuyaux depuis plusieurs mois, alors que le marché hivernal n'ouvre que le 1er janvier.

L'international néerlandais âgé de 26 ans évoluait depuis 2015 à Southampton, qu'il avait rejoint en provenance du Celtic Glasgow.

Van Dijk pourrait faire ses débuts avec ses nouvelles couleurs dès le 5 janvier pour le derby de Coupe d'Angleterre contre Everton.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU