Rafael Nadal retarde ses débuts 2018

Rafael Nadal a annoncé son forfait en vue du tournoi de Brisbane, compétition qui donnera en quelque sorte le coup de départ à la saison 2018 sur le circuit de tennis masculin à compter du 31 décembre prochain.

L’Espagnol, premier joueur mondial, a indiqué mercredi sur Twitter qu’il n’est tout simplement pas prêt à reprendre le collier.

«Je suis désolé d’annoncer que je ne viendrai pas à Brisbane cette année, a-t-il écrit. J’avais l’intention de jouer, mais je ne suis pas encore prêt après la longue saison 2017 et le début tardif de ma préparation.

«Je verrai mes partisans australiens quand j’atterrirai à Melbourne le 4 (janvier) et commencerai là-bas ma préparation pour les Internationaux d’Australie.»

I am sorry to announce I won’t be coming to Brisbane this year. My intention was to play but I am still not ready after last year’s long season and the late start of my preparation.

I had a great time there and it was a great start to the month I spent in Australia