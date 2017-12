Nathan Hudgin prend le chemin de Val-d’Or

Les Voltigeurs de Drummondville ont échangé l’ailier Nathan Hudgin aux Foreurs de Val-d’Or, mercredi, en retour d’un choix de septième tour au prochain repêchage.

Hudgin, qui n’a pas été sélectionné par une équipe de la Ligue nationale de hockey, a récolté quatre buts et six mentions d’aide pour 10 points en 24 rencontres cette saison. Le joueur de 20 ans a également conservé un différentiel de +6 et écopé de 27 minutes de punition.

Lors de la dernière campagne, il avait amassé 32 points, dont 17 filets, en 60 matchs à Drummondville.