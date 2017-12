L’Ouest canadien comme tremplin à leur rêve américain

La British Columbia Hockey League (BCHL) est une avenue de plus en plus privilégiée par les hockeyeurs québécois désireux de poursuivre leur développement au sein du prestigieux circuit universitaire américain (NCAA).

Boudés par le hockey junior, deux frères de Québec ont mis le cap vers l’Ouest dans l’espoir que les portes de la NCAA s’ouvrent à eux.

Après avoir porté les couleurs du Blizzard du Séminaire Saint-François au niveau midget AAA et des Lions du Collège St. Lawrence, Mathieu Gosselin et son frère aîné Raphaël ont fait le pari que la BCHL était la meilleure option pour la réalisation de leur rêve américain.

À 18 ans, Mathieu joue avec les Centennials de Merritt, non loin de la vallée de l’Okanagan, alors que Raphaël, 20 ans, évolue avec les Capitals de Cowichan Valley, basés à Duncan sur l’île de Vancouver. Ils sont tous les deux attaquants.

«Au Québec, on a moins de visibilité. Les universités [américaines] ne vont pas vraiment voir nos ligues. C’est une très bonne ligue pour trouver une bourse. Plus tu y vas de bonne heure, plus tu as de chances de te faire voir par les universités», explique le cadet qui revendique cinq buts et 15 mentions d’aide en 29 rencontres.

Dernière chance

Si celui-ci a encore deux ans pour décrocher une bourse, le temps presse pour son frère en raison de son âge. Il n’a quand même pas hésité une seconde à s’exiler à l’autre bout du pays, dans un environnement qui lui était pratiquement inconnu.

«J’ai su sur le tard comment ça marchait pour me rendre à l’université. Cela dit, comme c’est ma dernière année [dans le junior], je voulais me donner le plus de chances. Ça passe ou ça casse pour moi. Si je n’ai pas d’offres, il va falloir que j’essaie de me trouver une autre option ou me concentrer sur mes études. Mais dans ma tête, j’y crois», lance sans détour Raphaël, qui compte neuf points, dont quatre buts, en 30 parties.

«Si j’avais été repêché dans le junior majeur, je serais probablement allé au camp et j’aurais perdu mon admissibilité [pour la NCAA] en y demeurant plus de 48 heures. Ça ne me tentait plus vraiment de rentrer dans la ligue à 18 ou 19 ans. Idéalement, je veux rester deux ans ici et j’aimerais vraiment jouer en première division», poursuit Mathieu, s’inspirant de William Pelletier qui, après quatre saisons en troisième division, s’est taillé un poste avec les IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine.

Adaptation

Quitter le nid familial au tournant de l’âge adulte n’est pas donné à tout le monde. Pour l’instant, l’attaquant des Centennials apprécie sa nouvelle vie ainsi que le climat doux de la Colombie-Britannique.

«On est super bien traités dans ma famille de pension, où on est deux gars. C’est ma première fois, alors c’est quand même un ajustement, mais ça va bien. Je ne pensais pas que le calibre serait aussi fort, j’ai fait le saut au début.»

Deux frères unis malgré la distance

Loin de leur famille pour la première fois de leur carrière, Mathieu et Raphaël Gosselin s’épaulent à travers leur quête vers le hockey universitaire américain dans la British Columbia Hockey League (BCHL), et ce, même s’ils se retrouvent dans deux villes différentes.

«Dès ma première fin de semaine, j’ai joué contre lui, c’était assez spécial. On s’appelle quelques fois par semaine pour prendre des nouvelles et on parle à nos parents tous les jours. On est loin de notre famille et de nos amis, mais on a l’un et l’autre, et on comprend comment ça se passe pour chacun. Je dois jouer mon rôle de grand frère et être là pour le supporter», raconte l’aîné.

«L’an passé, c’était la première fois que je jouais avec lui, et là, c’est la première fois que je joue contre. C’est encore plus spécial. Nous sommes dans deux réalités différentes. On compare ce qui se passe dans nos deux équipes», renchérit le jeune frérot.

Il achète la place de son fils

Depuis son arrivée à Duncan, Raphaël Gosselin vit une situation inusitée au sein des Capitals de Cowichan Valley. C’est que le propriétaire de l’équipe, un riche homme d’affaires chinois, force carrément l’entraîneur à utiliser son fils sur la glace, au détriment d’autres joueurs, selon Gosselin.

«C’est la première fois que je vis ça. L’entraîneur est parti l’an passé et le nouvel entraîneur a le couteau à la gorge. Un des recruteurs m’a tout expliqué. L’ambiance est bonne, mais par rapport à lui [au fils/joueur], c’est un peu bizarre. Il a été nommé assistant-capitaine, mais l’instructeur nous a rencontrés sans lui et il nous a dit d’ignorer la décision et de faire comme si de rien n’était», a révélé le patineur de Québec.

Ray Zheng a acheté la concession pour environ 1 million $, l’an passé, alors qu’il n’avait jamais mis les pieds en Colombie-Britannique.

Son fils, Simon Chen, un défenseur de 20 ans, n’a inscrit qu’un but et sept points en 32 matchs, après avoir amassé trois maigres points en 52 sorties à ses débuts en BCHL. Comme quoi l’argent n’achète pas tout !

L’ancien défenseur des Remparts, Alexandre Drapeau, a aussi joué à Cowichan Valley en début de campagne avant de rentrer au Québec.