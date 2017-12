Les Jets freinent les Oilers

Le Jets ont mis fin à la série de quatre victoires de suite des Oilers d’Edmonton en l’emportant par la marque de 4-3, mercredi à Winnipeg.

Joel Armia a réussi un doublé pour les vainqueurs. Il récoltait ainsi ses cinquième et sixième buts de la campagne. Bryan Little et Kyle Connor ont aussi fait scintiller la lumière rouge du côté des Jets.

Leon Draisaitl et Connor McDavid ont chacun amassé deux points dans la défaite. Draisaitl a inscrit le premier but de la rencontre, grâce à une aide de McDavid, en plus d’obtenir une mention d’aide sur la réussite de Jujhar Khaira, en deuxième période. McDavid a également préparé le filet de Jesse Puljujarvi.

Cam Talbot a été fort occupé devant la cage des Oilers, faisant face à 39 lancers.

Son vis-à-vis, Connor Hellebuyck, n’a eu qu’à réaliser 22 arrêts pour ajouter une victoire à sa fiche.